30 aprile 2018

Il premier Benjamin Netanyahu ha telefonato oggi al presidente francese Emmanuel Macron e alla cancelliera tedesca Angela Merkel per aggiornarli sul contenuto del 'Dossier nucleare iraniano' di cui Israele è entrato in possesso.

Lo rende noto un comunicato ufficiale secondo cui esperti israeliani si recheranno nei prossimi giorni in Francia e Germania per aggiornarli in dettaglio "sugli sforzi iraniani di dotarsi di armi nucleari".

In serata, prosegue il comunicato, Netanyahu ha inoltre avuto una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin. Hanno anche esaminato la situazione in Siria e hanno concordato di tornare ad incontrarsi.

Prossimamente, conclude il comunicato, Netanyahu aggiornerà anche i leader di Gran Bretagna e Cina su quei documenti segreti iraniani.

