Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 8.36 08 maggio 2018 - 08:36

Donald Trump fra poche annuncerà il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran.

Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli alleati del Vecchio Continente abbiano fallito nel convincere il presidente americano che la sua decisione rischia di provocare una nuova escalation tra Teheran e l'Occidente.

"Le possibilità che Trump annunci di restare nell'intesa sono molto ridotte", afferma uno dei diplomatici ascoltati dal Times. In questo modo verranno aperte le strade a sanzioni alle banche dei Paesi che non ridurranno le importazioni di petrolio iraniano. Per ora invece rimarrebbero in un limbo le esenzioni in scadenza a luglio.

Ieri dal suo profilo Twitter Donald Trump aveva preannunciato per le 14 di oggi (le 20 in Svizzera) che avrebbe reso nota la sua decisione sull'eventuale uscita dall'accordo nucleare iraniano, anticipando dunque rispetto alla prevista data del 12 maggio.

