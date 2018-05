Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 9.38 11 maggio 2018 - 09:38

Il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della situazione creatasi dopo il ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano nonché della crisi siriana.

Lo fa sapere il Cremlino riferendo di una conversazione telefonica tra i due capi di Stato. "Le parti - riporta il Cremlino - hanno sottolineato che preservare l'accordo sul nucleare iraniano è di capitale importanza per la sicurezza internazionale e regionale e anche per il regime di non proliferazione delle armi nucleari".

