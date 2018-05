Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 22.00 08 maggio 2018 - 22:00

La Svizzera "è preoccupata per le conseguenze" della decisione americana di ritirarsi dall'accordo nucleare con l'Iran, annunciata questa sera dal presidente Donald Trump.

Essa non cambierà tuttavia nulla quanto al rispetto dell'accordo da parte elvetica, che rimane in vigore, puntualizza il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) in una presa di posizione trasmessa all'ats.

La Svizzera continuerà a rispettare pienamente l'accordo e le sanzioni quali sono state decise da una risoluzione dell'Onu, scrive il Dfae. A suo avviso, la decisione degli Stati Uniti aumenta l'insicurezza politica riguardo al futuro dell'accordo nucleare con il paese mediorientale.

Per le imprese elvetiche, in particolare gli intermediari finanziari, l'insicurezza giuridica sarà ancora maggiore riguardo al commercio con l'Iran, aggiunge il Dfae, che esorta tutte le parti alla moderazione e far continuare l'accordo.

Neuer Inhalt Horizontal Line