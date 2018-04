Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto a Emmanuel Macron che l'accordo internazionale sul nucleare del 2015 "non è negoziabile in alcun modo".

Oggi Parigi, Berlino e Londra hanno difeso l'attuale accordo, aprendo però alla possibilità di allargarlo alla questione dei missili iraniani.

"L'accordo nucleare o qualsiasi altra questione presentata con questo pretesto non è negoziabile in alcun modo", ha detto Rohani nel corso di una telefonata con il presidente francese, si legge in una nota sul sito della presidenza iraniana.

"L'accordo attuale (Joint Comprehensive Plan of Action) conduce alla sicurezza ed alla cooperazione regionale" e rappresenta "la prima importante base per la fiducia tra l'Iran ed i Paesi occidentali", si spiega ancora.

Il presidente Rohani ha poi avvertito che, "anche se gli Usa il 12 maggio annunceranno la loro permanenza nell'accordo, ma continueranno a procedere nello stesso modo degli ultimi due anni, per noi questo non sarà accettabile". E già Teheran "ha preso in considerazione una serie di risposte a qualsiasi decisione gli Usa prenderanno".

