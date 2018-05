Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 7.11 14 maggio 2018 - 07:11

"L'Unione europea ha un tempo limitato per salvare l'accordo" sul nucleare con l'Iran. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, in un colloquio telefonico con la premier britannica Theresa May,

Rohani ha ribadito la necessità che l'Europa garantisca la salvaguardia degli interessi iraniani su alcuni importanti punti dell'accordo nucleare, come la vendita del petrolio, il gas, i prodotti petrolchimici, i rapporti bancari e gli investimenti.

Sottolineando il ruolo determinante dei tre Paesi europei firmatari dell'accordo (Gran Bretagna, Francia e Germania), Rohani ha elogiato la "resistenza" europea contro la minaccia di sanzioni degli Stati Uniti come una "mossa coraggiosa" che preserva il ruolo e il credito internazionale dell'Europa.

Dal canto suo, si apprende a Teheran, May ha ribadito che l'Ue considera l'Iran un partner affidabile.

