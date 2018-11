Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 novembre 2018 - 20:24

Scatta alla mezzanotte americana (le 6 del mattino in Svizzera) il nuovo round di sanzioni statunitensi contro l'Iran.

In un'intervista alla Fox, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha spiegato che gli Stati Uniti prevedono di esentare temporaneamente, per un massimo di sei mesi, otto Paesi che negli ultimi tempi hanno lavorato per ridurre a zero le loro importazioni di petrolio da Teheran.

"C'è un certo numero di Paesi che hanno già ridotto significativamente le loro importazioni di greggio e hanno bisogno di un po' più di tempo per raggiungere quota zero, e noi daremo loro quel tempo", ha spiegato Pompeo senza indicare quali siano. Il capo della diplomazia americana ha escluso che l'amministrazione Trump estenda le esenzioni oltre i sei mesi.

