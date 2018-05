Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 19.34 10 maggio 2018 - 19:34

La cancelliera Angela Merkel ha sentito al telefono nel pomeriggio il presidente iraniano Hassan Rohani, lo riferisce il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, in una nota.

Merkel ha rassicurato sulla permanenza nell'accordo della Germania, insieme a Francia e Inghilterra, "finché l'Iran manterrà i suoi impegni" si legge nella comunicazione.

"La cancelliera si è detta disponibile a iniziare i colloqui con l'Iran in un circolo allargato di Stati interessati, per discutere dei programmi sui missili balistici iraniani e sulle sue attività nella regione, tra l'altro in Siria e Jemen", così si legge nella breve nota pubblicata via Twitter dal suo portavoce.

Neuer Inhalt Horizontal Line