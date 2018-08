Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Iran ha presentato oggi un jet militare che ha affermato di aver prodotto interamente nel Paese usando la propria tecnologia. Il velivolo ha compiuto un volo durante una cerimonia alla presenza del presidente Hassan Rohani.

Secondo l'agenzia semiufficiale iraniana Tasnim, l'aereo, chiamato Kowsar, sarà prodotto in due versioni, a uno e a due posti, come quello mostrato oggi. Il velivolo, aggiunge la fonte, è dotato di sistemi avanzati per il combattimento e il controllo dei cieli.

Le autorità iraniane annunciano spesso la costruzione in proprio di nuovi sistemi d'arma sofisticati, senza che però gli esperti internazionali abbiano la possibilità di analizzarli.

