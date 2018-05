Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 15.15 12 maggio 2018 - 15:15

Sei membri delle milizie lealiste irachene della Mobilitazione popolare (Hashid Shaabi) sono stati uccisi in un attacco compiuto dall'Isis a sud di Kirkuk, mentre sono in corso le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento.

Lo riferisce il sito Kurdistan24 citando una fonte locale degli apparati di sicurezza. Altri due miliziani che erano intervenuti di rinforzo ai loro commilitoni sono rimasti feriti. L'attacco è avvenuto vicino al villaggio di Saaduniya, 35 chilometri a sud-ovest di Kirkuk.

La regione a sud-ovest di Kirkuk è una di quelle in cui sono ancora presenti cellule dello Stato islamico, che negli ultimi mesi hanno compiuto diversi attacchi. Il mese scorso l'Isis aveva minacciato azioni armate contro chiunque avesse partecipato alle elezioni, chiedendo in particolare ai sunniti di tenersi lontani dalle urne.

Neuer Inhalt Horizontal Line