Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 10.01 26 novembre 2018 - 10:01

Sono almeno 21 i morti e 180 i feriti in seguito alle forti piogge che hanno colpito l'Iraq negli ultimi due giorni. Lo rende noto il ministero della salute, secondo quanto riportato da Gulf Times.

Alcune delle vittime sono annegate, altre sono morte fulminate da cavi elettrici, altre ancora sono rimaste intrappolate sotto alle macerie delle case crollate.

Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite in Iraq, sono decine di migliaia le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case in seguito ai danni causati dal maltempo. Il primo ministro, Adel Abdel Mahdi, ha annunciato in un comunicato la creazione di un'unità di forze di sicurezza per coordinare i soccorsi.

