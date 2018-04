Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Anche dopo la sconfitta dell'Isis nelle maggiori città irachene, i civili continuano ad essere vittime di attentati e scontri armati. Nel solo mese di marzo, secondo dati resi noti dall'Onu, 104 persone sono state uccise e 177 ferite in tutto il Paese.

La provincia di Baghdad è stata la più colpita, con 33 civili uccisi e 91 feriti. Al secondo posto nella graduatoria è la provincia di Salahudin, con 12 uccisi e 91 feriti, seguita di Al Anbar con 11 morti e 22 feriti.

Il governo iracheno ha proclamato la vittoria sullo Stato islamico lo scorso dicembre, ma cellule dell'Isis rimangono attive in alcune regioni nel nord del Paese, in particolare in quella a sud-ovest di Kirkuk.

