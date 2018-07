Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 luglio 2018 - 18:45

Polemica in Gran Bretagna sulla decisione del governo conservatore di non opporsi alla consegna agli USA di due miliziani dell'Isis d'origine britannica, i cosiddetti "Jihadi Beatles", né chiedere la garanzia che almeno non vengano condannati a morte e giustiziati.

La rivelazione del contenuto di una lettera riservata del ministro dell'Interno, Sajid Javid, filtrata sulla stampa ha costretto l'esecutivo a rispondere nel pomeriggio a una serie di interrogazioni alla Camera dei Comuni, dove la ministra ombra dell'Interno laburista, Diane Abbott, ha condannato l'accaduto come un cedimento sui diritti umani "ripugnante e vergognoso".

Il viceministro dell'Interno, Ben Wallace, titolare del dipartimento della Sicurezza Nazionale, si è difeso sostenendo che tecnicamente non si tratta di estradizione, visto che il governo ha privato nel frattempo della cittadinanza i due jihadisti, catturati in Siria. Ma non ha smentito il via libera, incassando le critiche, oltre che delle opposizioni, di un Tory moderato come l'ex attorney general Dominic Grieve.

