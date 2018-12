Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 dicembre 2018 16.36 05 dicembre 2018 - 16:36

L'esercito israeliano è a conoscenza della dislocazione di tutti i tunnel degli Hezbollah che si infiltrano in Israele ed è pronto ad abbatterli. Lo ha detto un ufficiale citato dai media.

"Non c'è un tunnel di cui siamo all'oscuro - ha spiegato -. Conosciamo l'intero progetto e li attaccheremo tutti nelle prossime settimane".

L'ufficiale ha poi aggiunto che gli Hezbollah avevano in programma di usare le gallerie sotterranee durante la guerra in modo da introdurre piccole forze in territorio israeliano per condurre imboscate ai convogli militari e attaccare civili. "Quelli incaricati di uscire dall'altra parte del tunnel - ha spiegato ancora l'ufficiale - presumiamo avessero il compito di aiutare il resto delle forze Hezbollah ad entrare in Israele da sopra il terreno".

