Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 13.21 22 aprile 2018 - 13:21

Una dichiarazione che "rasenta l'antisemitismo".

Così il ministro israeliano Yuval Steinitz (Likud) ha bollato la decisione dell'attrice israelo-americana Natalie Portman di non venire nel Paese a ritirare il Premio Genesis (considerato il Nobel ebraico) per non appoggiare il premier Benyamin Netanyahu.

Per il ministro - che ha parlato alla Radio - l'attrice dovrebbe scusarsi con Israele e gli israeliani per "aver boicottato" il Paese. Fosse venuta in Israele alla cerimonia e - ha continuato - avesse criticato il governo o il premier, sarebbe stato legittimo.

