Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 20.13 22 luglio 2018 - 20:13

Con un'operazione drammatica che ha coinvolto le diplomazie di diversi Paesi fra cui Usa, Canada e Giordania, l'esercito israeliano si è attivato la scorsa notte sulle alture del Golan per evacuare dalla Siria centinaia di 'Caschi Bianchi'.

Per anni i membri di questa associazione civile si erano prodigati a soccorrere le vittime dei bombardamenti dell'aviazione russa e dell'esercito nazionale siriano. Ma nelle ultime settimane erano rimasti bloccati nella zona di Dar'a (Siria meridionale) e rischiavano di soccombere.

"Nei giorni scorsi mi hanno telefonato il presidente Usa Donald Trump e il premier canadese Justin Trudeau per aiutarli a farli uscire dalla Siria", ha detto il premier Benyamin Netanyahu. "Sono persone che hanno salvato vite umane e ora erano in pericolo di morte. Ho dato allora il mio assenso a trasferirli in Paesi terzi, quale gesto umanitario importante".

"In parallelo - ha aggiunto - continuiamo ad agire in Siria contro i tentativi dell'Iran di stabilirvisi militarmente". Poche ore dopo, dal nord della Siria, sono giunte informazioni relative ad un nuovo attacco attribuito all'aviazione israeliana contro un importante centro di ricerche a fini militari. Come in passato, Israele ha preferito non commentare.

A quanto risulta, nella notte di sabato i membri dei 'Caschi bianchi' e i loro familiari sono giunti in piccoli gruppi e procedendo a piedi si sono raccolti a ridosso dei reticolati di confine, in tre punti diversi all'altezza del valico di Kuneitra. Il loro numero complessivo era stato stimato in un primo momento in 800. Oggi è stato precisato che in realtà ne sono arrivati solo 440. Gli altri non sono riusciti a giungere per tempo all'appuntamento e la loro sorte non è nota.

