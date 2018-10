Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 ottobre 2018 - 18:56

Per la prima volta negli ultimi quattro anni, a settembre sono approdati in Italia meno di mille migranti in un mese.

Lo rileva il sito internet dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) presentando un dato ufficioso di 947 arrivi nell'ambito di una tabella aggiornata a domenica scorsa.

Poco più di mille migranti (rispettivamente 1'058 e 1'049) erano arrivati a febbraio e marzo, mesi invernali molto meno propizi di settembre per le traversate, nota l'Oim.

Con il 45% degli arrivi di migranti sbarcati quest'anno in Europa, la Spagna anche a settembre si è confermata la destinazione principale del flusso migratorio con un volume "quasi doppio rispetto alla Grecia e più di sette volte superiore a quello dell'Italia", spiega l'Oim.

