Questo contenuto è stato pubblicato il 9 novembre 2018 20.16 09 novembre 2018 - 20:16

In Liguria è ancora in emergenza per le forti piogge che hanno provocato nuovi problemi lungo la costa, resa fragile dal maltempo delle ultime settimane e dalla mareggiata del 29 ottobre.

Secondo il governatore della regione, Giovanni Toti, i danni si contato nell'ordine del miliardo di euro.

Danni e paura soprattutto nel Golfo del Tigullio: a Portofino ha ceduto un pezzo della celebre 'piazzetta' al centro del borgo, a Santa Margherita una frana ha fatto sviare il carrello di un treno regionale, mentre a Rapallo diverse strade sono state allagate a causa degli yacht spiaggiati che bloccano il decorso dei torrenti.

