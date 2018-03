Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 marzo 2018 9.24 28 marzo 2018 - 09:24

Perquisizioni sono in corso da parte della Polizia nel Nord Italia nei confronti di altri soggetti legati ad ambienti dell'estremismo islamico (foto simbolica d'archivio).

"Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". È l'accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia italiana al termine di un'indagine dell'Antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino.

Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano. Nei confronti di Halili il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Perquisizioni sono in corso da parte della Polizia nel Nord Italia nei confronti di altri soggetti legati ad ambienti dell'estremismo islamico. I 13 decreti di perquisizione sono stati emessi nell'ambito dell'indagine che ha portato in carcere Halili e sono scattati a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Nell'inchiesta sono coinvolti anche alcuni italiani convertiti all'Islam, oltre a cittadini di origine straniera: l'accusa ipotizzata è di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo sul web.

Neuer Inhalt Horizontal Line