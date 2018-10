Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Arriva in Italia l'accordo sul decreto fiscale. Il governo ricompone lo scontro nato sulla prima stesura del testo e concorda su una nuova versione 'light' del condono.

Si asseconda così il pressing del Movimento 5 Stelle. Ma la Lega porta a casa che presto il condono si allargherà alle cartelle di Equitalia. Ma non per tutti. Solo per chi potrà dimostrare di non aver pagato per oggettive difficoltà economiche. Si potrà così, sintetizza il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mantenere fede a una delle "promesse" del contratto gialloverde che rischiava di rimanere sulla carta.

Il governo insomma non vacilla ma va avanti, è il messaggio che mandano Conte, Salvini e Di Maio. E non farà passi indietro nemmeno sulla manovra, nonostante i rilievi di Bruxelles e il declassamento di Moody's. "Non ci facciamo impaurire dalle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta", assicura il leader della Lega. Mentre il capo M5S smentisce "a nome del governo" che ci sia mai stata l'intenzione, circolata in queste ore, di correggere l'obiettivo del deficit, fissato al 2,4%.

E' questa la linea che passa. Per ora nessuna concessione per ammorbidire il giudizio. Poi si parte con il confronto e si vedrà. Entrambi i vicepremier garantiscono che non c'è "nessuna volontà" di uscire dalla Ue o dall'euro, ma di sedersi al tavolo con Bruxelles per spiegare le ragioni che hanno portato l'Italia a deviare dalle regole europee, regole che comunque andranno cambiate. La manovra, dice con tono conciliante il capo del governo, è studiata con stime che "non sono gonfiate" e accompagnata "dal programma di riforme strutturali più importante della storia d'Italia". Riforme che potranno accelerare il ritmo di crescita anche più di quanto indicato nel programma di bilancio.

