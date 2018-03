Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 20.42 13 marzo 2018 - 20:42

Quasi 20 chilometri di coda si sono formati sulla Tangenziale ovest di Milano in direzione Laghi a causa dell'incendio, poco dopo le 19, di un camion che trasportava ferro.

Il mezzo ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, poco dopo l'area di servizio di Assago, informa l'agenzia di stampa italiana ANSA. I vigili del fuoco sono al lavoro con diversi mezzi per spegnere le fiamme ma sono ingenti i disagi alla circolazione.

