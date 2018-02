Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 15.20 07 febbraio 2018 - 15:20

In Italia, non spetta alle amministrazioni comunali decidere se gli animali da compagnia possono entrare o meno in bar e ristoranti. A deciderlo sono esclusivamente gli imprenditori. Immagine d'archivio.

È questa la posizione di Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in merito al regolamento del Comune di Quincinetto in provincia di Torino che ha vietato l'accesso dei cani nei locali pubblici, anche se accompagnati dal padrone.

"Se si rispettano le condizioni di sicurezza, comprese quelle igienico-sanitarie - fa sapere il vice presidente vicario di Fipe, Aldo Mario Cursano - l'ingresso di cani in bar e ristoranti dipende esclusivamente dalla volontà degli imprenditori e dalla politica di relazione con il cliente che intendono perseguire. Si tratta di ribadire il principio di libertà che, nel rispetto delle norme, deve ispirare ogni iniziativa imprenditoriale".

Secondo Cursano quindi, "non spetta alle amministrazioni comunali decidere se gli animali di compagnia devono essere ammessi o, al contrario, devono essere respinti, come ha stabilito un recente regolamento del Comune di Quincinetto in provincia di Torino".

