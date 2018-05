In passato è stato un elettore della sinistra. "Oggi penso che gli schemi ideologici del '900 non siano più adeguati", dichiara. "Credo sia più importante valutare l'operato di una forza politica in base a come si posiziona sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. E sulla sua capacità di elaborare programmi utili ai cittadini".

Servizio del TG sulla proposta di Movimento 5 Stelle e Lega per l'incarico di premier in Italia

M5S e Lega indicano Giuseppe Conte premier 21 maggio 2018 - 20:55 Giuseppe Conte è la persona indicata da Movimento 5 Stelle e Lega per la carica di presidente del Consiglio in Italia. Il professore di diritto è stato presentato lunedì al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal capo politico del M5S Di Maio e dal leader della Lega, Salvini. Nella storia dell'Italia repubblicana, Il Consiglio dei ministri è già stato presieduto cinque volte da un tecnico o professore mai eletto dai cittadini come deputato o senatore. Un giurista, ex elettore di sinistra Conte, nato a Volturara Appulla in provincia di Foggia, ha 54 anni ed è titolare di un grande studio legale a Roma, dove vive. Insegna diritto privato a Firenze. Separato, ha un figlio di dieci anni. Laureato in giurisprudenza nel 1988 all'Università di Roma, ha completato gli studi a Yale, Vienna, alla Sorbona e alla New York University. Nell'anno della laurea, figurava già nella commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio per la riforma del codice civile. Giuseppe Conte collabora con riviste giuridiche e università di diversi paesi; è autore di numerosi saggi e articoli. In passato è stato un elettore della sinistra. "Oggi penso che gli schemi ideologici del '900 non siano più adeguati", dichiara. "Credo sia più importante valutare l'operato di una forza politica in base a come si posiziona sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. E sulla sua capacità di elaborare programmi utili ai cittadini". Visto da Bruxelles Intanto, l'Unione Europa guarda con attenzione e con apprensione a quanto succede a Roma. L'Italia è la terza economia della zona euro.