Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 21.53 13 maggio 2018 - 21:53

Il contratto di governo M5S-Lega è quasi chiuso e se l'intesa sul premier ancora non è ufficializzata l'ipotesi più accreditata è che Luigi Di Maio e Matteo Salvini abbiano scelto di puntare su un nome terzo, politico.

Ed entrambi i leader assicurano di essere pronti a riferire, anche se solo domani, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciò che è certo, ribadiscono, è che la figura su cui cadrà la scelta non sarà un tecnico, opzione invisa ad entrambi i partiti, e che al Quirinale non verrà presentata - almeno stando alle dichiarazioni - una rosa.

Le dichiarazioni ufficiali intanto dispensano ottimismo: "Qui si scrive la storia", dice il capo politico del M5S Di Maio tra una riunione e l'altra mentre dà forfait in tv dove era atteso nel salotto di Fabio Fazio; "Si lavora su tutto, giorno e notte, e poi vediamo di arrivare a una conclusione", assicura anche Salvini. In attesa di sciogliere il nodo principale della premiership passi avanti certi si registrano sul programma dopo la due giorni di incontri milanesi: il dossier non è chiuso ma "siamo ai punti e alle virgole", dice nel tardo pomeriggio il capogruppo leghista al Senato Gian Marco Centinaio. "L'accordo vediamo di trovarlo - aggiunge - e vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto". Ora più, ora meno non cambia nulla secondo l'unica donna che siede al tavolo del negoziato sul contratto, la 5S Laura Castelli che assicura che il lavoro è a "buonissimo punto". Tra i temi su cui è stata siglata l'intesa c'è ad esempio la revisione, o meglio il superamento, della Legge Fornero (riforma delle pensione del 2011, ndr), fa sapere mentre conferma anche il reddito di cittadinanza.

