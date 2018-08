Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 17.08 14 agosto 2018 - 17:08

Almeno una trentina di vittime accertate e altrettanti feriti, anche in gravi condizioni.

Questo il bilancio del disastro avvenuto nella tarda mattinata di oggi che ha riguardato il viadotto Polcevera dell'autostrada A10 in territorio di Genova - chiamato ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi - inaugurato nel 1967. Lo ha indicato il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini. Cinque persone sono state estratte vive dalle macerie e una decina sono al momento i dispersi.

"Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane", ha aggiunto Salvini.

"Si sono attivati i tecnici di Autostrade per verificare la tenuta del resto del ponte", ha reso noto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine del Comitato operativo in corso a Roma. Sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. Rallentato anche il traffico ferroviario.

Il ponte Morandi aveva una lunghezza di 1182 metri, un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza. Venne edificato con una struttura mista: cemento armato precompresso per l'impalcato e cemento armato ordinario per le torri e le pile.

