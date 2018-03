Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 marzo 2018 - 09:14

Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano). Secondo le prime informazioni ci sono almeno cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive dalle macerie dello stabile di due piani, parzialmente crollato.

Un'altra persona sarebbe in corso di recupero e una quinta è stata individuata sotto le macerie, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco all'agenzia di stampa italiana ANSA.

Al momento non si conosce l'entità dei danni e non è noto se vi siano vittime. I soccorritori stanno scavando tra le macerie. dei danni e non è noto se vi siano vittime. I soccorritori stanno scavando tra le macerie.

