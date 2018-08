Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 12.56 22 agosto 2018 - 12:56

Il moncone est del ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto.

Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e alla società concessionaria per l'esercizio dell'autostrada per avviare gli interventi necessari.

Neuer Inhalt Horizontal Line