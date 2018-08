Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 agosto 2018

La guardia di finanza è attualmente nelle sedi della Società Autostrade per l'Italia di Genova, Firenze e Roma. Su mandato della procura genovese gli uomini delle fiamme gialle stanno sequestrando documentazione in merito all'inchiesta per il crollo del ponte Morandi.

I finanzieri stanno sequestrando documenti, e-mail, materiale informatico utili per approfondire le indagini sul crollo del ponte.

