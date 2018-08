Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Per il momento gli inquirenti non hanno incriminato nessuno per il crollo del ponte Morandi a Genova.

"Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi". Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, facendo il punto sulle indagini per il crollo del ponte Morandi.

"È troppo presto per parlare delle cause", ha aggiunto Cozzi. "Un incidente probatorio si farà quando la scena dell'indagine penale sarà abbastanza delimitata, quando le possibili cause saranno più delineate. Certamente va fatto in tempi ragionevoli, ma non dall'oggi al domani. Una giustizia che decidesse dall'oggi al domani sarebbe inquietante".

