Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 18.42 25 agosto 2018 - 18:42

I giocatori della Juventus durante il minuto di silenzio in omaggio alle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova prima della partita di campionato con il Chievo Verona. Ronaldo è il terzo da destra

"Anche il grande campione Cristiano Ronaldo ha Genova nel cuore. Speriamo di ospitarlo presto per fargli scoprire tutte le bellezze della nostra città". E' l'invito lanciato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via Facebook.

Toti ha pubblicato un'immagine del giocatore della Juventus prima del match con la Lazio con indosso la maglietta dedicata alla vittime del crollo del ponte Morandi.

"Grazie ai giocatori e a tutto il mondo del calcio per la solidarietà dimostrata scendendo in campo con queste magliette, facendo così vedere il cuore di Genova in tutto il mondo - ha scritto Toti -. Un fondo creato dalla serie A sarà inoltre destinato alla popolazione genovese colpita dal crollo di ponte Morandi".

