Nell'ambito inchiesta per il crollo del ponte che il 14 agosto a Genova ha ucciso 43 persone, la procura ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone, oltre alla società Autostrade per responsabilità amministrativa dell'ente.

I vertici di Autostrade per l'Italia e del ministero dei Trasporti sapevano del rischio che correva il viadotto Polcevera sulla A10 a Genova. E sapeva anche chi eseguì il progetto per il rinforzo delle pile 9 e 10 di quel viadotto, il ponte Morandi.

C'è un primo passo importante nell'inchiesta per il crollo che il 14 agosto è costato la vita a 43 persone. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone, oltre alla società Autostrade per responsabilità amministrativa dell'ente. E non è escluso che l'elenco possa allungarsi. Le accuse sono disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

L'accelerazione è arrivata negli ultimi giorni dopo che la Guardia di Finanza ha depositato la lista di persone che hanno avuto un ruolo nella manutenzione del viadotto.

Nell'elenco, tra gli altri, figurano i nomi del presidente di Autostrade Fabio Cerchiai e dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci. E, ancora, vari direttori operativi, tra cui Mario Bergamo ex direttore delle manutenzioni di autostrade che per primo nel 2015 disse che era necessario intervenire sul Morandi.

Per il Ministero dei Trasporti figurano nell'elenco il direttore della direzione generale per la vigilanza Vincenzo Cinelli e Mauro Coletta, ex direttore prima di Cinelli, e i vari funzionari. Infine gli ingegneri della Spea Engineering, la società che realizzò il progetto di rinforzo.

I segnali delle pessime condizioni del ponte erano arrivati già nel 2014/2015. Una serie di studi preliminari interni segnalavano che le pile 9 e 10 non sono "in forma". Autostrade ha commissionato allora uno studio e nel 2017 un altro. In entrambi le relazioni si parla della necessità di monitorare la struttura, anche con un sistema di sensori che "vegliano" giorno e notte sul ponte Morandi.

Solo a fine 2017 viene presentato il progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza alcuna prescrizione su una eventuale chiusura al traffico o un alleggerimento anche se rileva come i tiranti siano corrosi del 20% e che il metodo usato ha un margine di errore dell'80%.

