Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 18.08 24 agosto 2018 - 18:08

La riunione dei rappresentanti degli stati della Ue convocata per oggi a Bruxelles si è chiusa senza che sia stata trovata una soluzione per sbloccare i migranti a bordo della nave Diciotti, bloccata nel porto di Catania. Lo si apprende da fonti diplomatiche.

Alla riunione partecipavano 12 Paesi membri per discutere delle soluzioni a lungo termine alla questione dei migranti, ma il suo svolgimento è coinciso con lo stallo della Diciotti e la richiesta rivolta dal governo italiano agli altri Paesi membri di accettare la ripartizione dei 150 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera.

Secondo fonti della Ue oltre all'Italia alla riunione hanno partecipato Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna.

I portavoce della commissione Ue prima della riunione avevano spiegato che si trattava di "un meeting informale, non è un incontro in cui verranno prese decisioni ma in cui si cercheranno soluzioni", con l'obiettivo di trovare "una soluzione, durevole e strutturale" alla questione dei migranti, ma "non è un incontro specifico sul caso Diciotti".

