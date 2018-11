Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il noto compositore italiano Ennio Morricone compie oggi 90 anni. Nato a Roma nel 1928, il grande maestro premio Oscar ha composto più di 500 melodie per il cinema e la televisione.

Importante nella sua carriera specialmente il sodalizio con Sergio Leone e i suoi western. Tarantino ha spesso utilizzato le sue musiche, ad esempio per "Kill Bill" e "Bastardi senza gloria", rendendogli pubblico omaggio fino a convincerlo a firmare una colonna sonora originale per "The Hateful 8", con cui il musicista ha vinto il suo primo Oscar dopo ben cinque nomination.

Figlio di trombettista e diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma nella stessa materia e in direzione d'orchestra, Morricone siede da tempo nel ristretto pantheon dei più grandi musicisti da cinema di sempre: lo confermano la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, l'Oscar alla carriera del 2007, la miriade di premi che scandiscono la sua carriera e perfino l'intestazione di un asteroide.

La sua musica ha da sempre un impatto trasversale che contagia le più diverse generazioni e gli ha assicurato fama oltre il cinema, con più di 70 milioni di dischi venduti.

