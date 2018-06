Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 15.39 21 giugno 2018 - 15:39

In Italia, nasce Playaya, la prima applicazione che consente di affittare l'ombrellone in maniera condivisa, secondo i principi della sharing economy.

La App, ideata da due giovani torinesi, consente di mettere in contatto chi ha l'abbonamento in uno stabilimento balneare e non utilizza per un periodo l'ombrellone con chi sta cercando un posto in spiaggia.

Ad aderire per primi sono stati alcuni stabilimenti balneari liguri a Lerici, Bordighera, Spotorno, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Alassio e Diano Marina.

Utilizzare Playaya è semplice: i gestori degli stabilimenti possono aderire gratuitamente al programma, chi ha l'abbonamento alla spiaggia e lo vuole condividere a sua volta si iscrive alla piattaforma e chi cerca un posto al sole non deve fare altro che iniziare la ricerca del suo ombrellone, ovviamente a prezzi scontati. I pagamenti vengono effettuati online, e ogni martedì chi ha messo in sharing il suo ombrellone riceverà la somma dovuta.

