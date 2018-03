Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nelle intercettazioni telefoniche lo chiamavano "calcio" o "portiere" quando si riferivano all'ex calciatore del Lecce, Davide Petrachi. Proprio l'ex portiere giallorosso, leccese di 32 anni, è una delle 37 persone arrestate nell'operazione antidroga dei carabinieri.

Si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga per aver ceduto almeno in quattro occasioni cocaina ad altrettanti acquirenti. Alcuni clienti lo hanno anche riconosciuto mentre acquistavano la droga perché Petrachi è stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in serie A (2011-2012), fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardò calcio in serie D. Quest'anno indossava la maglia del Melendugno (Lecce) in Terza categoria.

L'indagine ha permesso di smantellare tre organizzazioni criminali che trafficavano e spacciavano droga con un giro d'affari che superava il milione di euro l'anno, come è stato ricostruito attraverso i "pizzini" della contabilità dei pusher sequestrati dai militari.

