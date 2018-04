Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un furgone proveniente dalla Francia è stato bloccato dalla polizia al traforo del Monte Bianco. Il mezzo conteneva due chili di tritolo (nascosti nel vano dietro l'autoradio) e un detonatore di cui, al momento, non si conoscono né la destinazione né l'utilizzo.

L'autista del veicolo è un bosniaco incensurato di 56 anni. Gli investigatori hanno individuato il furgone nell'ambito di un'indagine antidroga non collegata con vicende di terrorismo.

Il furgone - un Mercedes sprinter di colore bianco e con targa bosniaca - è stato fermato all'alba di oggi mentre era in entrata sul territorio italiano. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia di frontiera. Sono intervenuti anche gli artificieri, che hanno portato via diversi candelotti probabilmente di esplosivo che sarebbero stati nascosti in una portiera del mezzo.

Oltre all'autista - secondo quanto ha appreso l'agenzia di stampa italiana Ansa - sul furgone viaggiavano altri passeggeri, anche loro originari dell'Europa orientale, che da alcune ore sono sotto interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria.

