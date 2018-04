Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 aprile 2018

Il giro di consultazioni avviato per la formazione del nuovo governo italiano dal presidente della Camera Roberto Fico si è chiuso con una fumata grigia. I

l Partito Democratico fa sapere tramite il suo reggente Maurizio Martina di essere "disponibile" a valutare un'intesa con il Movimento Cinque stelle a patto che il baricentro siano i 100 punti di programma dei Dem ma soprattutto la chiusura ufficiale di ogni canale di dialogo con Matteo Salvini.

Richiesta quest'ultima subito accolta da Luigi Di Maio. Il leader pentastellato mette fine ad ogni tentativo di intesa con la Lega ed invita il Pd ad avviare subito un confronto.

Consapevole delle distanze tra i due partiti, il candidato premier M5s chiede che le due forze politiche si incontrino al più presto per verificare "prima ancora di firmare un contratto se ci siano i presupposti per metterlo in piedi". Il tavolo così si apre, scatenando l'ira di Matteo Salvini che però sceglie, al momento, la strada di non rompere i ponti con i 5 stelle rilanciando ancora l'ipotesi di un governo M5s-centrodestra.

