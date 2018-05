Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 19.13 07 maggio 2018 - 19:13

Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei partiti per dar vita in Italia ad un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di bilancio.

Se fosse bocciato alle Camere - spiega il presidente della Repubblica - si andrà al voto subito, a luglio o in autunno.

Il capo dello Stato italiano non si è sbilanciato sulla preferenza delle due date, elencandone i pro e i contro.

Il governo neutrale sarà "un governo di garanzia: appunto per questo chiederò ai suoi componenti l'impegno a non candidarsi alle elezioni", ha aggiunto Mattarella in un passaggio del suo intervento dopo le consultazioni con i partiti.

