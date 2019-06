Uno svizzero è finito in manette.

I Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) hanno arrestato un imprenditore svizzero di 64 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo per i reati di frode, falsificazioni e contraffazioni, commessi in Germania.

L'indagine nasce da un'attività informativa svolta dalla pattuglia dei militari dell'Arma, che ha rintracciato l'uomo, alloggiato in una struttura ricettiva del comune gardesano. Il ricercato, che era in vacanza sul lago di Garda con la sua compagna, è stato bloccato mentre si stava accingendo a rientrare in albergo. L'uomo è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.

