Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 18.09 24 novembre 2018 - 18:09

Le tensioni in Europa, lo spread stabilmente sopra quota 300 e l'allarme di Bankitalia sulla fuga dei capitali all'estero non scalfiscono minimamente in Italia il consenso ancora vastissimo della maggioranza.

Una lunga luna di miele tra il governo gialloverde e gli italiani che al momento non appare avere fine. La Lega, secondo un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, raggiunge addirittura il suo massimo storico, sfondando addirittura quota 36%, andando oltre al raddoppio del risultato delle politiche (17,4%).

Per contro il Movimento Cinque Stelle continua a registrare un trend leggermente negativo, con l'ennesimo lieve calo, ma si attesta comunque al 27,7%. È vero che la distanza tra i due partiti cresce in un mese, dal 6 all'8,5%, ma ciò non sembra rinfocolare la concorrenza interna. Anzi, proprio oggi il rapporto tra i due leader sembra vivere una nuova stagione di concordia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano