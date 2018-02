Italia: Macerata il giorno dopo, una città ancora sotto choc.

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il risveglio di Macerata dopo il raid xenofobo di Luca Traini a colpi di pistola contro i migranti di colore è quello di una città ancora sotto choc e che forse non riconosce più se stessa. Macerata è sempre stata una città tranquilla.

Una tranquillità frantumata nelle due ore in cui Traini ha girato per le vie del centro, sparando all'impazzata, ma forse molto si era già incrinato quando si è sparsa la notizia del macabro ritrovamento del corpo martoriato di Pamela.

Oggi la gente è uscita per le solite attività, ma tutti si guardano le spalle, tutti sono spaventati. "C'era un disagio serpeggiante prima e la tragica morte di Pamela è stata una miccia che ha fatto esplodere una bomba - ammette il sindaco Romano Carancini -. La causa? Troppi migranti escono dai sistemi di protezione Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e Cas, centri di prima accoglienza, e diventano battitori liberi per le vie e le piazze, mantenendosi con lo spaccio di droga". Ora l'impressione è che nulla sarà più come prima, per Macerata e forse l'Italia. Oggi il ministro italiano Maurizio Martina, vice segretario del Pd, ha visitato la sede del partito, raggiunta da un proiettile sparato ad altezza d'uomo. "Non è il momento delle speculazioni - ha detto - ma della responsabilità".

Ma Macerata è anche una città che cerca di rialzare la testa e guardare avanti: "domani presenteremo al Ministero il dossier per il titolo di capitale italiana della cultura 2020", annuncia Carancini.

