29 ottobre 2018

È salito a cinque morti il bilancio delle vittime del maltempo che da questa mattina sta imperversando in Italia. Un ragazzo di 21 anni, originario di Caserta, è stato colpito in pieno da un albero caduto a Napoli ed è deceduto dopo il suo trasporto in ospedale.

Un uomo è invece morto a Terracina, sul litorale laziale, colpito da un arbusto mentre era in auto. Questi due decessi vanno ad aggiungersi alle due persone morte nel Frusinate, dopo che la loro vettura è stata travolta da un albero.

Ultima in ordine di tempo, una donna è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, durante una tromba d'aria. È stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento.

Paura anche a Rapallo, dove è crollato un pezzo della diga del porto turistico. È stato invece ritrovato in stato di ipotermia il cercatore di funghi nel Cagliaritano dato per disperso. È stato portato in ospedale per controlli, ma le sue condizioni sono buone.

