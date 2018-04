Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 17.32 23 aprile 2018 - 17:32

Mandato a Roberto Fico in Italia per stabilire se vi sono i presupposti per un esecutivo fra Movimento Cinque Stelle (M5s) e Partito Democratico (Pd).

"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Pd per costituire il governo", ha affermato Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica al termine del colloquio tra Mattarella e Fico. "Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì".

