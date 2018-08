Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 21.33 25 agosto 2018 - 21:33

Il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini sarebbe indagato per la vicenda della nave Diciotti

Secondo quanto si apprende dall'ANSA, il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini sarebbe indagato dai pubblici ministeri di Agrigento per la vicenda della nave Diciotti.

Il leader della Lega dovrebbe rispondere di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio.

In precedenza, la Procura di Agrigento aveva indicato in una nota che "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di iscrivere due indagati, un ministro e un capo di gabinetto, (...) trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale (...) del capoluogo".

Neuer Inhalt Horizontal Line