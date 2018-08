Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 14.03 24 agosto 2018 - 14:03

Una denuncia nei confronti del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini è stata presentata da alcuni cittadini alla Procura della Repubblica di Treviso.

In essa si ipotizza il reato di istigazione all'odio razziale (legge Mancino) aggravata dalla posizione di responsabile di una pubblica funzione,

Per i firmatari il reato si sarebbe consumato attraverso una serie di affermazioni pubbliche rese dal ministro - tra giugno e luglio - tra le quali citano: "per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare".

Neuer Inhalt Horizontal Line