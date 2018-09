Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Salvini e Di Maio soddifatti per la partenza di Nava.

Mario Nava lascia la Consob e torna a Bruxelles. A meno di cinque mesi dal suo arrivo alla guida dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, il presidente rinuncia all'incarico, come chiesto da Lega e M5S.

I due partiti hanno giudicato il suo legame con la Commissione Ue, regolato dall'istituto del 'distacco', incompatibile con la presidenza della Consob, e tale da minarne l'indipendenza.

"Un grande successo della Lega e dei Cinque Stelle", sottolineano fonti della maggioranza di governo secondo cui gli esiti del loro pressing "premiano l'azione congiunta dei due partiti, con grande soddisfazione generale". Ma l'annuncio è comunque arrivato a sorpresa dopo che, in giornata, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti sembrava aver minimizzato la vicenda. Ora invece soprattutto M5s canta vittoria. "Vi prometto che nomineremo un servitore dello Stato e non della finanza internazionale. Volteremo pagina assicurando alla Consob un presidente che possa esercitare pienamente e liberamente il suo ruolo", assicura su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio mentre l'opposizione lo accusa di aver creato un altro danno enorme al Paese.

"La questione legale della mia posizione amministrativa è stata decisa e validata da ben quattro istituzioni, Commissione europea, presidenza del Consiglio, presidenza della Repubblica e Corte dei Conti, e non necessita miei commenti ulteriori. La questione è quindi solo politica" è invece la posizione ribadita da Nava, scelto dal governo Gentiloni, il quale da parte sua twitta definendolo "Un tecnico troppo bravo e troppo autonomo per l'attuale Governo" mentre Matteo Renzi segnala che l'aver costretto il presidente alle dimissioni "farà un danno enorme alla credibilità dell'Italia non solo sui mercati. Il tempo sarà galantuomo ma questo è un governo di cialtroni".

