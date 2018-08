Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 agosto 2018 - 08:53

La vicenda della nave Diciotti ha trovato la sua soluzione ieri in tarda serata: tutti gli immigrati verranno sbarcati nelle prossime ore, 20 andranno in Albania, un gruppo in Irlanda e degli altri si occuperà la Chiesa.

Da Catania i migranti saranno trasferiti a Messina e poi distribuiti in vari centri. Una risoluzione che arriva quasi in contemporanea con la notizia che il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio proprio per la questione della nave Diciotti.

Il vice-premier si dice non turbato dalla vicenda giudiziaria, ma orgoglioso degli accordi con l'Albania ed il Vaticano su cui ha lavorato in prima persona. Ed in serata è proprio la Conferenza episcopale italiana (Cei) a confermare che garantirà l'accoglienza ad un centinaio di migranti "per porre fine alle sofferenze di queste persone in mare da giorni". Ed intanto si inasprisce lo scontro tra politica e magistratura.

