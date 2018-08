Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 9.55 30 agosto 2018 - 09:55

Affogato nel Canale Emiliano-Romagnolo davanti al figlio di dieci anni, per salvare il suo cane da caccia. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Villafranca di Forlì, dove è morto un 58enne.

È stato proprio il figlio, riporta la stampa locale, a lanciare l'allarme e chiedere aiuto ai residenti di una casa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, padre e figlio si trovavano lungo il canale con due cani. Uno degli animali improvvisamente si è buttato in acqua. L'adulto a quel punto si è gettato per cercare di salvare il cane, ma mentre questo è riuscito a risalire, l'uomo sarebbe rimasto bloccato con i piedi nel fango, in assenza di appigli. Dopo un'ora di ricerche il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, a circa 50 metri di distanza.

