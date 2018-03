Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 21.47 13 marzo 2018 - 21:47

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale è stato ritrovato stamane in un cantiere sul lungo mare a Fano, nelle Marche. La bomba sarà prelevata nelle prossime ore e portata in mare aperto dove verrà fatta brillare, riferiscono le autorità comunali.

Sul posto sono intervenuti in un primo momento gli artificieri dell'Esercito italiano i quali hanno stabilito che si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese da 500 libbre con le spolette differite: in linea teorica potrebbe esplodere, viene sottolineato, entro 144 ore. Da qui la decisione precauzionale di allontanare le persone nell'arco di 1'800 metri.

Mille soldati sono in arrivo per collaborare alle operazioni di evacuazione di circa 23 mila persone. Dovranno tra l'altro passare casa per casa, nell'area di sicurezza. La decisione è stata adottata dalla prefettura di Pesaro.

Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14.

Neuer Inhalt Horizontal Line