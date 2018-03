Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 18.38 05 marzo 2018 - 18:38

Il segretario del Partito democratico (PD) Matteo Renzi ha deciso di lasciare la guida del partito, dopo la sconfitta elle elezioni di ieri, "sconfitta netta, chiara ed evidente".

"La sconfitta ci impone di aprire una pagina nuova nel PD, ma chi ha vinto non ha i numeri per governare. Non siamo riusciti a bloccare il vento estremista", ha detto ancora Renzi, che annuncia: "staremo all'opposizione".

